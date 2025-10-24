Інформація щодо ціни Sato The Dog (SATO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +7,30% Зміна ціни (1 дн.) +6,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,24%

Актуальна ціна Sato The Dog (SATO) становить --. За останні 24 години SATO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SATO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SATO змінився на +7,30% за останню годину, +6,58% за 24 години та на +6,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sato The Dog (SATO)

Ринкова капіталізація $ 404,18K$ 404,18K $ 404,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 404,18K$ 404,18K $ 404,18K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sato The Dog — $ 404,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SATO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 404,18K.