Актуальна ціна Sato The Dog сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SATO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SATO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sato The Dog сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SATO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SATO на MEXC вже зараз.

Логотип Sato The Dog

Ціна Sato The Dog (SATO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SATO до USD:

--
----
+6,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sato The Dog (SATO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sato The Dog (SATO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+7,30%

+6,58%

+6,24%

+6,24%

Актуальна ціна Sato The Dog (SATO) становить --. За останні 24 години SATO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SATO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SATO змінився на +7,30% за останню годину, +6,58% за 24 години та на +6,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sato The Dog (SATO)

$ 404,18K
$ 404,18K$ 404,18K

--
----

$ 404,18K
$ 404,18K$ 404,18K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sato The Dog — $ 404,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SATO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 404,18K.

Історія ціни Sato The Dog (SATO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sato The Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sato The Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sato The Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sato The Dog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,58%
30 днів$ 0+22,93%
60 днів$ 0+11,64%
90 днів$ 0--

Що таке Sato The Dog (SATO)

SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Sato The Dog (USD)

Скільки коштуватиме Sato The Dog (SATO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sato The Dog (SATO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sato The Dog.

Перегляньте прогноз ціни Sato The Dog вже зараз!

SATO до місцевих валют

Токеноміка Sato The Dog (SATO)

Розуміння токеноміки Sato The Dog (SATO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SATO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sato The Dog (SATO)

Скільки сьогодні коштує Sato The Dog (SATO)?
Актуальна ціна SATO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SATO до USD?
Поточна ціна SATO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sato The Dog?
Ринкова капіталізація SATO — $ 404,18K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SATO?
Циркуляційна пропозиція SATO — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SATO?
SATO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SATO?
Історична мінімальна ціна SATO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SATO?
Актуальний обсяг торгівлі SATO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SATO цього року?
SATO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SATO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sato The Dog (SATO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

