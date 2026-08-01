Яка зараз ціна SatLayer?

SatLayer торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 31.50% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SLAY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 31.50% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SLAY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як SatLayer виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem,Restaking,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem,Restaking,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem SLAY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація SatLayer?

Ринкова капіталізація ₴5192320.98334159952000 розташовує SLAY на #5462 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SLAY?

SatLayer згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SLAY?

З 609000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.