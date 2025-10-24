Інформація щодо ціни Satfi ($SATFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00224913 $ 0,00224913 $ 0,00224913 Мін. за 24 год $ 0,0023132 $ 0,0023132 $ 0,0023132 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00224913$ 0,00224913 $ 0,00224913 Макс. за 24 год $ 0,0023132$ 0,0023132 $ 0,0023132 Рекордний максимум $ 0,0183037$ 0,0183037 $ 0,0183037 Найнижча ціна $ 0,00206296$ 0,00206296 $ 0,00206296 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) +2,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,50%

Актуальна ціна Satfi ($SATFI) становить $0,00230854. За останні 24 години $SATFI торгувався між мінімумом у $ 0,00224913 і максимумом у $ 0,0023132, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $SATFI становить $ 0,0183037, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00206296.

Що стосується короткострокових результатів, то $SATFI змінився на +0,03% за останню годину, +2,39% за 24 години та на +5,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Satfi ($SATFI)

Ринкова капіталізація $ 231,12K$ 231,12K $ 231,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 231,12K$ 231,12K $ 231,12K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Satfi — $ 231,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $SATFI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 231,12K.