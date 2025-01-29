Ціна Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF)
Поточна ціна Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SASSYMF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sassy The MF Sasquatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.03 USD
- зміна ціни Sassy The MF Sasquatch протягом дня — +0.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sassy The MF Sasquatch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sassy The MF Sasquatch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sassy The MF Sasquatch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sassy The MF Sasquatch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.65%
|30 днів
|$ 0
|+21.36%
|60 днів
|$ 0
|-10.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sassy The MF Sasquatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.77%
+0.65%
-5.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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