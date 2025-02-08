Ціна SASHA CAT (SASHA)
Поточна ціна SASHA CAT (SASHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.41K USD. Ціна SASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SASHA CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.50 USD
- зміна ціни SASHA CAT протягом дня — +0.88%
- циркуляційна пропозиція – 99,943.61T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SASHA CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SASHA CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SASHA CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SASHA CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.88%
|30 днів
|$ 0
|-6.41%
|60 днів
|$ 0
|-54.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SASHA CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.88%
-16.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!
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