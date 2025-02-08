Сьогоднішня ціна SASHA CAT (SASHA)

Поточна ціна SASHA CAT (SASHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.41K USD. Ціна SASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SASHA CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.50 USD

- зміна ціни SASHA CAT протягом дня — +0.88%

- циркуляційна пропозиція – 99,943.61T USD

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