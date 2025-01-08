Ціна Sarcophagus (SARCO)
Поточна ціна Sarcophagus (SARCO) сьогодні становить 0.00170264 USD з ринковою капіталізацією $ 8.26K USD. Ціна SARCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sarcophagus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD
- зміна ціни Sarcophagus протягом дня — +73.92%
- циркуляційна пропозиція – 4.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sarcophagus до USD становила $ +0.00072364.
За останні 30 днів зміна ціни Sarcophagus до USD становила $ -0.0013037822.
За останні 60 днів зміна ціни Sarcophagus до USD становила $ -0.0014537819.
За останні 90 днів зміна ціни Sarcophagus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00072364
|+73.92%
|30 днів
|$ -0.0013037822
|-76.57%
|60 днів
|$ -0.0014537819
|-85.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sarcophagus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+73.92%
+103.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sarcophagus is an autonomous, incentivized dead man's switch application built on Ethereum and Arweave. The SARCO token is the payment method in the platform, and is staked by Archaeologists to incentivize their good behavior, else their SARCO will be slashed.
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