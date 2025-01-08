Ціна Sarah (SARAH)
Поточна ціна Sarah (SARAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 167.30K USD. Ціна SARAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sarah:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.03K USD
- зміна ціни Sarah протягом дня — -12.06%
- циркуляційна пропозиція – 955.30M USD
Отримуйте оновлення цін SARAH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SARAH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sarah до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sarah до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sarah до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sarah до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.06%
|30 днів
|$ 0
|-10.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sarah: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-12.06%
-38.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SARAH до AUD
A$--
|1 SARAH до GBP
￡--
|1 SARAH до EUR
€--
|1 SARAH до USD
$--
|1 SARAH до MYR
RM--
|1 SARAH до TRY
₺--
|1 SARAH до JPY
¥--
|1 SARAH до RUB
₽--
|1 SARAH до INR
₹--
|1 SARAH до IDR
Rp--
|1 SARAH до PHP
₱--
|1 SARAH до EGP
￡E.--
|1 SARAH до BRL
R$--
|1 SARAH до CAD
C$--
|1 SARAH до BDT
৳--
|1 SARAH до NGN
₦--
|1 SARAH до UAH
₴--
|1 SARAH до VES
Bs--
|1 SARAH до PKR
Rs--
|1 SARAH до KZT
₸--
|1 SARAH до THB
฿--
|1 SARAH до TWD
NT$--
|1 SARAH до CHF
Fr--
|1 SARAH до HKD
HK$--
|1 SARAH до MAD
.د.م--