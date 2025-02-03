Ціна Sapphire (SAPP)
Поточна ціна Sapphire (SAPP) сьогодні становить 0.00137441 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAPP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sapphire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD
- зміна ціни Sapphire протягом дня — -7.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SAPP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAPP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sapphire до USD становила $ -0.000105488015508109.
За останні 30 днів зміна ціни Sapphire до USD становила $ -0.0004123462.
За останні 60 днів зміна ціни Sapphire до USD становила $ -0.0007687095.
За останні 90 днів зміна ціни Sapphire до USD становила $ +0.0003521298548492648.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000105488015508109
|-7.12%
|30 днів
|$ -0.0004123462
|-30.00%
|60 днів
|$ -0.0007687095
|-55.93%
|90 днів
|$ +0.0003521298548492648
|+34.45%
Останній аналіз цін Sapphire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
-7.12%
-10.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sapphire coins (SAPP coins) will be used in the real economy as a stable means of payment and will be issued only to trustworthy partners who bring added value to the project. The SAPP developers are aware of the frustrations of early tech adopters and fruitless ICOs and IEOs. They always approach any problems that arise with a clear, precise goal in mind. The goal is to have a coin that is easy to use, ensures fast payment transfers, is used and wanted, and most importantly, lives and breathes with its community.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAPP до AUD
A$0.0022402883
|1 SAPP до GBP
￡0.0011132721
|1 SAPP до EUR
€0.0013331777
|1 SAPP до USD
$0.00137441
|1 SAPP до MYR
RM0.0061711009
|1 SAPP до TRY
₺0.049341319
|1 SAPP до JPY
¥0.2140093811
|1 SAPP до RUB
₽0.1373585354
|1 SAPP до INR
₹0.1197935756
|1 SAPP до IDR
Rp22.5313078704
|1 SAPP до PHP
₱0.0806366347
|1 SAPP до EGP
￡E.0.0699437249
|1 SAPP до BRL
R$0.0080265544
|1 SAPP до CAD
C$0.0020203827
|1 SAPP до BDT
৳0.1698633319
|1 SAPP до NGN
₦2.3099296547
|1 SAPP до UAH
₴0.0580825666
|1 SAPP до VES
Bs0.07971578
|1 SAPP до PKR
Rs0.3885731952
|1 SAPP до KZT
₸0.7218538761
|1 SAPP до THB
฿0.0468536369
|1 SAPP до TWD
NT$0.0456441561
|1 SAPP до CHF
Fr0.0012507131
|1 SAPP до HKD
HK$0.0107066539
|1 SAPP до MAD
.د.م0.0139777497