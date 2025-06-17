Сьогоднішня ціна Sapiens AI (SPN)

Поточна ціна Sapiens AI (SPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SPN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sapiens AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sapiens AI протягом дня — -0,80%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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