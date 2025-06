Що таке Sapiens AI (SPN)

Sapiens is revolutionizing the way businesses connect, grow, and thrive in Web3 through a data-driven, community-powered ecosystem. By combining LLM technology with tokenized incentives, we make sales intelligence smarter, faster, and more reliable. Searchable Contact Engine Discover meaningful Web3 contacts with our LLM-powered interface, delivering accurate insights in real-time. Tokenized Ecosystem SPN tokens power the platform, incentivizing users to contribute, validate, and grow the network. Automated Sales Outreach Leverage AI-driven automation to connect with the right contacts, tailored to your company’s information and specific needs, ensuring targeted, efficient outreach that delivers results.

Ресурс Sapiens AI (SPN) Whitepaper Офіційний вебсайт

Токеноміка Sapiens AI (SPN)

Розуміння токеноміки Sapiens AI (SPN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPN зараз!