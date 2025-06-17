Ціна Sapiens AI (SPN)
Поточна ціна Sapiens AI (SPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SPN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sapiens AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sapiens AI протягом дня — -0,80%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sapiens AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sapiens AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sapiens AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sapiens AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,80%
|30 днів
|$ 0
|-34,68%
|60 днів
|$ 0
|-54,18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sapiens AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-0,80%
-10,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sapiens is revolutionizing the way businesses connect, grow, and thrive in Web3 through a data-driven, community-powered ecosystem. By combining LLM technology with tokenized incentives, we make sales intelligence smarter, faster, and more reliable. Searchable Contact Engine Discover meaningful Web3 contacts with our LLM-powered interface, delivering accurate insights in real-time. Tokenized Ecosystem SPN tokens power the platform, incentivizing users to contribute, validate, and grow the network. Automated Sales Outreach Leverage AI-driven automation to connect with the right contacts, tailored to your company’s information and specific needs, ensuring targeted, efficient outreach that delivers results.
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