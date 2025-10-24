Інформація щодо ціни Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03144251 $ 0,03144251 $ 0,03144251 Мін. за 24 год $ 0,0329281 $ 0,0329281 $ 0,0329281 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03144251$ 0,03144251 $ 0,03144251 Макс. за 24 год $ 0,0329281$ 0,0329281 $ 0,0329281 Рекордний максимум $ 2,33$ 2,33 $ 2,33 Найнижча ціна $ 0,0148642$ 0,0148642 $ 0,0148642 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) -2,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,55%

Актуальна ціна Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) становить $0,03204716. За останні 24 години SPFC торгувався між мінімумом у $ 0,03144251 і максимумом у $ 0,0329281, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPFC становить $ 2,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0148642.

Що стосується короткострокових результатів, то SPFC змінився на +0,05% за останню годину, -2,56% за 24 години та на +0,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Ринкова капіталізація $ 153,42K$ 153,42K $ 153,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 640,77K$ 640,77K $ 640,77K Циркуляційне постачання 4,79M 4,79M 4,79M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sao Paulo FC Fan Token — $ 153,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPFC — 4,79M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 640,77K.