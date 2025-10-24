Актуальна ціна Sao Paulo FC Fan Token сьогодні становить 0,03204716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPFC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPFC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sao Paulo FC Fan Token сьогодні становить 0,03204716 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPFC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPFC на MEXC вже зараз.

Ціна Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$0,03203859
-2,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03144251
Мін. за 24 год
$ 0,0329281
Макс. за 24 год

$ 0,03144251
$ 0,0329281
$ 2,33
$ 0,0148642
+0,05%

-2,56%

+0,55%

+0,55%

Актуальна ціна Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) становить $0,03204716. За останні 24 години SPFC торгувався між мінімумом у $ 0,03144251 і максимумом у $ 0,0329281, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPFC становить $ 2,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0148642.

Що стосується короткострокових результатів, то SPFC змінився на +0,05% за останню годину, -2,56% за 24 години та на +0,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 153,42K
--
$ 640,77K
4,79M
20 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Sao Paulo FC Fan Token — $ 153,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPFC — 4,79M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 640,77K.

Історія ціни Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sao Paulo FC Fan Token до USD становила $ -0,00084428848990842.
За останні 30 днів зміна ціни Sao Paulo FC Fan Token до USD становила $ -0,0043763345.
За останні 60 днів зміна ціни Sao Paulo FC Fan Token до USD становила $ +0,0019993101.
За останні 90 днів зміна ціни Sao Paulo FC Fan Token до USD становила $ -0,00122306873619852.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00084428848990842-2,56%
30 днів$ -0,0043763345-13,65%
60 днів$ +0,0019993101+6,24%
90 днів$ -0,00122306873619852-3,67%

Що таке Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Прогноз ціни Sao Paulo FC Fan Token (USD)

Скільки коштуватиме Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sao Paulo FC Fan Token.

Перегляньте прогноз ціни Sao Paulo FC Fan Token вже зараз!

SPFC до місцевих валют

Токеноміка Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Розуміння токеноміки Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPFC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Скільки сьогодні коштує Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?
Актуальна ціна SPFC у USD становить 0,03204716 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPFC до USD?
Поточна ціна SPFC до USD — $ 0,03204716. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sao Paulo FC Fan Token?
Ринкова капіталізація SPFC — $ 153,42K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPFC?
Циркуляційна пропозиція SPFC — 4,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPFC?
SPFC досяг історичної максимальної ціни у 2,33 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPFC?
Історична мінімальна ціна SPFC становила 0,0148642 USD.
Який обсяг торгівлі SPFC?
Актуальний обсяг торгівлі SPFC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPFC цього року?
SPFC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPFC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:14:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

