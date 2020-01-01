Токеноміка Santiment Network (SAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Santiment Network (SAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Santiment Network (SAN) Today’s crypto-markets are driven by crowd sentiment. Hype and fear dominate the price action. Santiment delivers clarity, with market sentiment content and datafeeds that can’t be found anywhere else. Офіційний вебсайт: https://santiment.net/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1YIoMRuHQ4VgTwqHg7aGJko05GsO68RKO0_W3KPziPIU/edit Купити SAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Santiment Network (SAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Santiment Network (SAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M Загальна пропозиція: $ 83,34M $ 83,34M $ 83,34M Циркуляційна пропозиція: $ 64,05M $ 64,05M $ 64,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,76M $ 6,76M $ 6,76M Історичний максимум: $ 7,94 $ 7,94 $ 7,94 Історичний мінімум: $ 0,00121428 $ 0,00121428 $ 0,00121428 Поточна ціна: $ 0,081169 $ 0,081169 $ 0,081169 Дізнайтеся більше про ціну Santiment Network (SAN)

Токеноміка Santiment Network (SAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Santiment Network (SAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAN, досліджуйте ціну токена SAN в реальному часі!

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