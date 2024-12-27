Ціна Santawifhat (SANTA)
Поточна ціна Santawifhat (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.46K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Santawifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 619.05 USD
- зміна ціни Santawifhat протягом дня — -2.72%
- циркуляційна пропозиція – 998.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Santawifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Santawifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Santawifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Santawifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Santawifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-2.72%
-81.87%
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