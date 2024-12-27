Сьогоднішня ціна Santawifhat (SANTA)

Поточна ціна Santawifhat (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.46K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Santawifhat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 619.05 USD

- зміна ціни Santawifhat протягом дня — -2.72%

- циркуляційна пропозиція – 998.67M USD

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