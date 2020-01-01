Токеноміка SantaSol (SSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про SantaSol (SSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SantaSol (SSOL) SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience. Офіційний вебсайт: https://santasol.io/ Купити SSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SantaSol (SSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SantaSol (SSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,80K $ 5,80K $ 5,80K Загальна пропозиція: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M Циркуляційна пропозиція: $ 999,22M $ 999,22M $ 999,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,80K $ 5,80K $ 5,80K Історичний максимум: $ 0,00309722 $ 0,00309722 $ 0,00309722 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SantaSol (SSOL)

Токеноміка SantaSol (SSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SantaSol (SSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSOL, досліджуйте ціну токена SSOL в реальному часі!

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