Ціна SantaSol (SSOL)
Поточна ціна SantaSol (SSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.57K USD. Ціна SSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SantaSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25 USD
- зміна ціни SantaSol протягом дня — -8.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SantaSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SantaSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SantaSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SantaSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SantaSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-8.61%
+4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
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