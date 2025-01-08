Сьогоднішня ціна SantaSol (SSOL)

Поточна ціна SantaSol (SSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.57K USD. Ціна SSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SantaSol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25 USD

- зміна ціни SantaSol протягом дня — -8.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD

Отримуйте оновлення цін SSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SSOL.