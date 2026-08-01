Сьогоднішня ціна SANTAHOOD

Поточна ціна SANTAHOOD (SANTACOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SANTACOIN до USD становить $ 0 за SANTACOIN.

SANTAHOOD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63 933, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SANTACOIN. Протягом останніх 24 годин SANTACOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SANTACOIN змінився на -0,57% за останню годину та на -28,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SANTAHOOD (SANTACOIN)

Ринкова капіталізація $ 63,93K$ 63,93K $ 63,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,93K$ 63,93K $ 63,93K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SANTAHOOD — $ 63,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANTACOIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,93K.