Сьогоднішня ціна Santacoin

Поточна ціна Santacoin (SANTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SANTA до USD становить $ 0 за SANTA.

Santacoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,980, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SANTA. Протягом останніх 24 годин SANTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SANTA змінився на -0.56% за останню годину та на -1.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Santacoin (SANTA)

Ринкова капіталізація $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Santacoin — $ 20.98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANTA — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.98K.