Ціна Santa Pepe (SANTAPEPE)
Поточна ціна Santa Pepe (SANTAPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38K USD. Ціна SANTAPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Santa Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.45 USD
- зміна ціни Santa Pepe протягом дня — -9.38%
- циркуляційна пропозиція – 990.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Santa Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Santa Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Santa Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Santa Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.38%
|30 днів
|$ 0
|-92.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Santa Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-9.38%
-11.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸
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