Сьогоднішня ціна Santa Inu (SANINU)

Поточна ціна Santa Inu (SANINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Santa Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.85 USD

- зміна ціни Santa Inu протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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