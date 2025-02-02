Ціна Santa Inu (SANINU)
Поточна ціна Santa Inu (SANINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Santa Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.85 USD
- зміна ціни Santa Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Santa Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Santa Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Santa Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Santa Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.61%
|60 днів
|$ 0
|-6.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Santa Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.72%
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