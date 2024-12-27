Сьогоднішня ціна SANTA HAT (SANTAHAT)

Поточна ціна SANTA HAT (SANTAHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.88K USD. Ціна SANTAHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SANTA HAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 427.87K USD

- зміна ціни SANTA HAT протягом дня — -9.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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