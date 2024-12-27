Ціна SANTA HAT (SANTAHAT)
Поточна ціна SANTA HAT (SANTAHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.88K USD. Ціна SANTAHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SANTA HAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 427.87K USD
- зміна ціни SANTA HAT протягом дня — -9.36%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SANTA HAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SANTA HAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SANTA HAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SANTA HAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.36%
|30 днів
|$ 0
|-92.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SANTA HAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+31.90%
-9.36%
-91.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
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