Ціна Santa Grok (SANTAGROK)
Поточна ціна Santa Grok (SANTAGROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANTAGROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Santa Grok:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.41 USD
- зміна ціни Santa Grok протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Santa Grok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Santa Grok до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Santa Grok до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Santa Grok до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.22%
|60 днів
|$ 0
|-88.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Santa Grok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SANTA GROK is a new meme token created with the vision of spreading joy and profit in the crypto world. The project draws inspiration from the creative mind of Elon Musk and the cutting-edge technology associated with Grok. By combining these influences, SANTA GROK aims to establish itself as a unique and influential player in the crypto space.SANTA GROK is backed by a dedicated and experienced team, a robust set of features, and a commitment to safety and transparency.SANTA GROK aims to redefine the narrative surrounding meme tokens by infusing them with purpose and substance. The project envisions a decentralized space where users not only engage in financial transactions but also contribute to a thriving and supportive community. By incorporating the best elements of Elon Musk's futuristic vision and Grok Technology's innovative spirit, SANTA GROK strives to be a catalyst for positive transformation in the crypto world.
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