Сьогоднішня ціна Santa Coin (SANTA)

Поточна ціна Santa Coin (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.78K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Santa Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни Santa Coin протягом дня — +3.42%

- циркуляційна пропозиція – 220.31T USD

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