Ціна Santa Coin (SANTA)
Поточна ціна Santa Coin (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.78K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Santa Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD
- зміна ціни Santa Coin протягом дня — +3.42%
- циркуляційна пропозиція – 220.31T USD
Отримуйте оновлення цін SANTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SANTA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Santa Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Santa Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Santa Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Santa Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.42%
|30 днів
|$ 0
|-48.95%
|60 днів
|$ 0
|-47.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Santa Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
+3.42%
+0.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SANTA до AUD
A$--
|1 SANTA до GBP
￡--
|1 SANTA до EUR
€--
|1 SANTA до USD
$--
|1 SANTA до MYR
RM--
|1 SANTA до TRY
₺--
|1 SANTA до JPY
¥--
|1 SANTA до RUB
₽--
|1 SANTA до INR
₹--
|1 SANTA до IDR
Rp--
|1 SANTA до PHP
₱--
|1 SANTA до EGP
￡E.--
|1 SANTA до BRL
R$--
|1 SANTA до CAD
C$--
|1 SANTA до BDT
৳--
|1 SANTA до NGN
₦--
|1 SANTA до UAH
₴--
|1 SANTA до VES
Bs--
|1 SANTA до PKR
Rs--
|1 SANTA до KZT
₸--
|1 SANTA до THB
฿--
|1 SANTA до TWD
NT$--
|1 SANTA до CHF
Fr--
|1 SANTA до HKD
HK$--
|1 SANTA до MAD
.د.م--