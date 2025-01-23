Сьогоднішня ціна SANTA by Virtuals (SANTA)

Поточна ціна SANTA by Virtuals (SANTA) сьогодні становить 0.00371703 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SANTA by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.02K USD

- зміна ціни SANTA by Virtuals протягом дня — -14.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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