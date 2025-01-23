Ціна SANTA by Virtuals (SANTA)
Поточна ціна SANTA by Virtuals (SANTA) сьогодні становить 0.00371703 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SANTA by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.02K USD
- зміна ціни SANTA by Virtuals протягом дня — -14.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SANTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SANTA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SANTA by Virtuals до USD становила $ -0.000642439225727251.
За останні 30 днів зміна ціни SANTA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SANTA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SANTA by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000642439225727251
|-14.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SANTA by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-14.73%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SANTA до AUD
A$0.0059100777
|1 SANTA до GBP
￡0.0030107943
|1 SANTA до EUR
€0.0035683488
|1 SANTA до USD
$0.00371703
|1 SANTA до MYR
RM0.0165036132
|1 SANTA до TRY
₺0.1325121195
|1 SANTA до JPY
¥0.5810461296
|1 SANTA до RUB
₽0.3689152275
|1 SANTA до INR
₹0.3214115841
|1 SANTA до IDR
Rp59.9520883809
|1 SANTA до PHP
₱0.2178922986
|1 SANTA до EGP
￡E.0.1870037793
|1 SANTA до BRL
R$0.0220791582
|1 SANTA до CAD
C$0.0053153529
|1 SANTA до BDT
৳0.4533289788
|1 SANTA до NGN
₦5.7897574389
|1 SANTA до UAH
₴0.15611526
|1 SANTA до VES
Bs0.20443665
|1 SANTA до PKR
Rs1.0362336234
|1 SANTA до KZT
₸1.936944333
|1 SANTA до THB
฿0.1259701467
|1 SANTA до TWD
NT$0.1218070731
|1 SANTA до CHF
Fr0.003345327
|1 SANTA до HKD
HK$0.0289184934
|1 SANTA до MAD
.د.م0.0370959594