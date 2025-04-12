Сьогоднішня ціна Sanji (SANJI)

Поточна ціна Sanji (SANJI) сьогодні становить 0.000123 USD з ринковою капіталізацією $ 115.10K USD. Ціна SANJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sanji:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sanji протягом дня — +13.24%

- циркуляційна пропозиція – 936.48M USD

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