Ціна Sanji (SANJI)
Поточна ціна Sanji (SANJI) сьогодні становить 0.000123 USD з ринковою капіталізацією $ 115.10K USD. Ціна SANJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sanji:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sanji протягом дня — +13.24%
- циркуляційна пропозиція – 936.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sanji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sanji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sanji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sanji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sanji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.28%
+13.24%
-50.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog
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