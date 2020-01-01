Токеноміка Sanin (SANIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Sanin (SANIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sanin (SANIN) As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs. Офіційний вебсайт: https://sanin.vip/ Купити SANIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sanin (SANIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sanin (SANIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,03K $ 42,03K $ 42,03K Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 42,03K $ 42,03K $ 42,03K Історичний максимум: $ 0,00001097 $ 0,00001097 $ 0,00001097 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sanin (SANIN)

Токеноміка Sanin (SANIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sanin (SANIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SANIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SANIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SANIN, досліджуйте ціну токена SANIN в реальному часі!

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