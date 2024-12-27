Сьогоднішня ціна Sanin Inu (SANI)

Поточна ціна Sanin Inu (SANI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 618.46K USD. Ціна SANI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sanin Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.35K USD

- зміна ціни Sanin Inu протягом дня — +25.11%

- циркуляційна пропозиція – 883.24B USD

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