Ціна Sanin Inu (SANI)
Поточна ціна Sanin Inu (SANI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 618.46K USD. Ціна SANI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sanin Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.35K USD
- зміна ціни Sanin Inu протягом дня — +25.11%
- циркуляційна пропозиція – 883.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sanin Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sanin Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sanin Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sanin Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25.11%
|30 днів
|$ 0
|-29.04%
|60 днів
|$ 0
|-11.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sanin Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+25.11%
+23.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.
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