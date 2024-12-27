Ціна Sanin (SANIN)
Поточна ціна Sanin (SANIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 99.35K USD. Ціна SANIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sanin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Sanin протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sanin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sanin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sanin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sanin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|-49.11%
|60 днів
|$ 0
|-89.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sanin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-0.02%
-13.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.
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