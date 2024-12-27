Ціна Sandwich Cat (SACA)
Поточна ціна Sandwich Cat (SACA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 453.60K USD. Ціна SACA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sandwich Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD
- зміна ціни Sandwich Cat протягом дня — -1.70%
- циркуляційна пропозиція – 974.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sandwich Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sandwich Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sandwich Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sandwich Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.70%
|30 днів
|$ 0
|+13.27%
|60 днів
|$ 0
|+162.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sandwich Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-1.70%
+7.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.
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