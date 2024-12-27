Сьогоднішня ціна Sandwich Cat (SACA)

Поточна ціна Sandwich Cat (SACA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 453.60K USD. Ціна SACA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sandwich Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD

- зміна ціни Sandwich Cat протягом дня — -1.70%

- циркуляційна пропозиція – 974.33M USD

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