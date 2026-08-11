Яка зараз ціна Sandisk Corporation xStock?

Sandisk Corporation xStock торгують за ₴55199.8083245938848000, що відображає зміну ціни на рівні 2.06% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SNDKX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.06% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SNDKX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Sandisk Corporation xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem SNDKX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Sandisk Corporation xStock?

Ринкова капіталізація ₴530662327.47144722256000 розташовує SNDKX на #1061 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴52585.725338680432000 до ₴56171.4962854737168000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SNDKX?

Sandisk Corporation xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SNDKX?

З 9621.745810874603 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.