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Поточна ціна Sandisk Corporation xStock сьогодні становить 1 252,62 USD. Ринкова капіталізація SNDKX становить 12 042 039 USD. Відстежуйте оновлення цін SNDKX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sandisk Corporation xStock сьогодні становить 1 252,62 USD. Ринкова капіталізація SNDKX становить 12 042 039 USD. Відстежуйте оновлення цін SNDKX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SNDKX

Інформація про ціну SNDKX

Що таке SNDKX

Офіційний вебсайт SNDKX

Токеноміка SNDKX

Прогноз ціни SNDKX

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Ціна Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SNDKX до USD:

$1 252,58
$1 252,58$1 252,58
+0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sandisk Corporation xStock (SNDKX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:11:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sandisk Corporation xStock

Поточна ціна Sandisk Corporation xStock (SNDKX) сьогодні становить $ 1 252,62, зі зміною 2,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNDKX до USD становить $ 1 252,62 за SNDKX.

Sandisk Corporation xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 042 039, з циркуляційною пропозицією у 9,62K SNDKX. Протягом останніх 24 годин SNDKX торгувався між $ 1 193,3 (мінімум) та $ 1 274,67 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16 187 595, тоді як історичний мінімум — $ 892,27.

У короткостроковій динаміці SNDKX змінився на +0,00% за останню годину та на -5,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 475,78K.

Ринкова інформація щодо Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

$ 12,04M
$ 12,04M$ 12,04M

$ 475,78K
$ 475,78K$ 475,78K

$ 84,65M
$ 84,65M$ 84,65M

9,62K
9,62K 9,62K

--
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Поточна ринкова капіталізація Sandisk Corporation xStock — $ 12,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 475,78K. Циркуляційна пропозиція SNDKX — 9,62K, зі загальною пропозицією . А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,65M.

Історія ціни Sandisk Corporation xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1 193,3
$ 1 193,3$ 1 193,3
Мін. за 24 год
$ 1 274,67
$ 1 274,67$ 1 274,67
Макс. за 24 год

$ 1 193,3
$ 1 193,3$ 1 193,3

$ 1 274,67
$ 1 274,67$ 1 274,67

$ 16 187 595
$ 16 187 595$ 16 187 595

$ 892,27
$ 892,27$ 892,27

+0,00%

+2,06%

-5,18%

-5,18%

Історія ціни Sandisk Corporation xStock (SNDKX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sandisk Corporation xStock до USD становила $ +25,34.
За останні 30 днів зміна ціни Sandisk Corporation xStock до USD становила $ -434,9611466820.
За останні 60 днів зміна ціни Sandisk Corporation xStock до USD становила $ -441,4806579960.
За останні 90 днів зміна ціни Sandisk Corporation xStock до USD становила $ +0,0295813186063.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +25,34+2,06%
30 днів$ -434,9611466820-34,72%
60 днів$ -441,4806579960-35,24%
90 днів$ +0,0295813186063+0,00%

Прогноз ціни Sandisk Corporation xStock

Прогноз ціни Sandisk Corporation xStock (SNDKX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNDKX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Sandisk Corporation xStock (SNDKX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sandisk Corporation xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Sandisk Corporation xStock

Яка зараз ціна Sandisk Corporation xStock?

Sandisk Corporation xStock торгують за ₴55199.8083245938848000, що відображає зміну ціни на рівні 2.06% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SNDKX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.06% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SNDKX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Sandisk Corporation xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem SNDKX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Sandisk Corporation xStock?

Ринкова капіталізація ₴530662327.47144722256000 розташовує SNDKX на #1061 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴52585.725338680432000 до ₴56171.4962854737168000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SNDKX?

Sandisk Corporation xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SNDKX?

З 9621.745810874603 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Sandisk Corporation xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:11:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Sandisk Corporation xStock

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