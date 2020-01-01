Токеноміка Sanctum Infinity (INF) Дізнайтеся ключову інформацію про Sanctum Infinity (INF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sanctum Infinity (INF) Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Офіційний вебсайт: https://sanctum.so Whitepaper: https://blog.sanctum.so/docs Купити INF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sanctum Infinity (INF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sanctum Infinity (INF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,40M $ 43,40M $ 43,40M Загальна пропозиція: $ 668,26K $ 668,26K $ 668,26K Циркуляційна пропозиція: $ 218,18K $ 218,18K $ 218,18K FDV (повністю розведена вартість): $ 132,93M $ 132,93M $ 132,93M Історичний максимум: $ 363,89 $ 363,89 $ 363,89 Історичний мінімум: $ 8,97 $ 8,97 $ 8,97 Поточна ціна: $ 199,11 $ 199,11 $ 199,11 Дізнайтеся більше про ціну Sanctum Infinity (INF)

Токеноміка Sanctum Infinity (INF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sanctum Infinity (INF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INF, досліджуйте ціну токена INF в реальному часі!

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