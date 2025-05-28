Ціна Sanctum Infinity (INF)
Поточна ціна Sanctum Infinity (INF) сьогодні становить 236,97 USD з ринковою капіталізацією $ 51,70M USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sanctum Infinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sanctum Infinity протягом дня — +1,63%
- циркуляційна пропозиція – 218,18K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sanctum Infinity до USD становила $ +3,8.
За останні 30 днів зміна ціни Sanctum Infinity до USD становила $ +49,1259900330.
За останні 60 днів зміна ціни Sanctum Infinity до USD становила $ +96,7192818030.
За останні 90 днів зміна ціни Sanctum Infinity до USD становила $ +59,72134035003816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3,8
|+1,63%
|30 днів
|$ +49,1259900330
|+20,73%
|60 днів
|$ +96,7192818030
|+40,81%
|90 днів
|$ +59,72134035003816
|+33,69%
Останній аналіз цін Sanctum Infinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,52%
+1,63%
+8,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.
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