Сьогоднішня ціна Sanctum Infinity (INF)

Поточна ціна Sanctum Infinity (INF) сьогодні становить 236,97 USD з ринковою капіталізацією $ 51,70M USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sanctum Infinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sanctum Infinity протягом дня — +1,63%

- циркуляційна пропозиція – 218,18K USD

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