Токеноміка San Chan (SAN) Дізнайтеся ключову інформацію про San Chan (SAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація San Chan (SAN) Kantaro and his loyal dog, San Chan, are on an epic journey across Japan, captivating hearts with every step. From bustling cities to serene landscapes, they're sharing each unforgettable adventure on Kantaro’s TikTok. San Chan, the charming Shiba Inu, is quickly becoming the face of joy and positivity. Let’s rally behind this adorable pup and turn her into the internet’s most lovable, meme-worthy sensation! Офіційний вебсайт: http://sanchan.live Купити SAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни San Chan (SAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена San Chan (SAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,08M $ 7,08M $ 7,08M Загальна пропозиція: $ 941,97M $ 941,97M $ 941,97M Циркуляційна пропозиція: $ 911,99M $ 911,99M $ 911,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,31M $ 7,31M $ 7,31M Історичний максимум: $ 0,03753525 $ 0,03753525 $ 0,03753525 Історичний мінімум: $ 0,00045775 $ 0,00045775 $ 0,00045775 Поточна ціна: $ 0,00777162 $ 0,00777162 $ 0,00777162 Дізнайтеся більше про ціну San Chan (SAN)

Токеноміка San Chan (SAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки San Chan (SAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAN, досліджуйте ціну токена SAN в реальному часі!

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