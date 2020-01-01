Токеноміка Samurai Starter (SAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Samurai Starter (SAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Samurai Starter (SAM) Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Офіційний вебсайт: https://www.samuraistarter.com/ Купити SAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Samurai Starter (SAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Samurai Starter (SAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 176,79K $ 176,79K $ 176,79K Загальна пропозиція: $ 130,00M $ 130,00M $ 130,00M Циркуляційна пропозиція: $ 98,76M $ 98,76M $ 98,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 232,72K $ 232,72K $ 232,72K Історичний максимум: $ 0,053232 $ 0,053232 $ 0,053232 Історичний мінімум: $ 0,00152788 $ 0,00152788 $ 0,00152788 Поточна ціна: $ 0,00178679 $ 0,00178679 $ 0,00178679 Дізнайтеся більше про ціну Samurai Starter (SAM)

Токеноміка Samurai Starter (SAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Samurai Starter (SAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAM, досліджуйте ціну токена SAM в реальному часі!

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