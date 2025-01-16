Ціна Samurai Starter (SAM)
Поточна ціна Samurai Starter (SAM) сьогодні становить 0.00794286 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Samurai Starter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.43K USD
- зміна ціни Samurai Starter протягом дня — -0.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Samurai Starter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Samurai Starter до USD становила $ -0.0031643591.
За останні 60 днів зміна ціни Samurai Starter до USD становила $ -0.0035678914.
За останні 90 днів зміна ціни Samurai Starter до USD становила $ -0.00167476523182332.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.49%
|30 днів
|$ -0.0031643591
|-39.83%
|60 днів
|$ -0.0035678914
|-44.91%
|90 днів
|$ -0.00167476523182332
|-17.41%
Останній аналіз цін Samurai Starter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.49%
-5.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.
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