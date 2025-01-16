Сьогоднішня ціна Samurai Starter (SAM)

Поточна ціна Samurai Starter (SAM) сьогодні становить 0.00794286 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Samurai Starter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.43K USD

- зміна ціни Samurai Starter протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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