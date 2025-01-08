Ціна Samurai Cat (YUKI)
Поточна ціна Samurai Cat (YUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.33K USD. Ціна YUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Samurai Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.16 USD
- зміна ціни Samurai Cat протягом дня — -7.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Samurai Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Samurai Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Samurai Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Samurai Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.56%
|30 днів
|$ 0
|-28.77%
|60 днів
|$ 0
|-19.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Samurai Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-7.56%
+5.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s a samurai, it’s a cat, it’s a samurai cat. Swords up!
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