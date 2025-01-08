Сьогоднішня ціна Samurai Cat (YUKI)

Поточна ціна Samurai Cat (YUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.33K USD. Ціна YUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Samurai Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.16 USD

- зміна ціни Samurai Cat протягом дня — -7.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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