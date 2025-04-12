Сьогоднішня ціна SamurAI (SAMURAI)

Поточна ціна SamurAI (SAMURAI) сьогодні становить 0.00114485 USD з ринковою капіталізацією $ 1.14M USD. Ціна SAMURAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SamurAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SamurAI протягом дня — +12.04%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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