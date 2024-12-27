Ціна Samsunspor Fan Token (SAM)
Поточна ціна Samsunspor Fan Token (SAM) сьогодні становить 0.482934 USD з ринковою капіталізацією $ 772.06K USD. Ціна SAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Samsunspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.52K USD
- зміна ціни Samsunspor Fan Token протягом дня — -0.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Samsunspor Fan Token до USD становила $ -0.0045286955386657.
За останні 30 днів зміна ціни Samsunspor Fan Token до USD становила $ -0.0704161236.
За останні 60 днів зміна ціни Samsunspor Fan Token до USD становила $ -0.1185209378.
За останні 90 днів зміна ціни Samsunspor Fan Token до USD становила $ -0.3227821381202117.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0045286955386657
|-0.92%
|30 днів
|$ -0.0704161236
|-14.58%
|60 днів
|$ -0.1185209378
|-24.54%
|90 днів
|$ -0.3227821381202117
|-40.06%
Останній аналіз цін Samsunspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-0.92%
-0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
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