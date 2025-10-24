Інформація щодо ціни Samson the Goldendoodle (SAMSON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) +2,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,24%

Актуальна ціна Samson the Goldendoodle (SAMSON) становить --. За останні 24 години SAMSON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAMSON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SAMSON змінився на -0,06% за останню годину, +2,80% за 24 години та на +3,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Ринкова капіталізація $ 9,85K$ 9,85K $ 9,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,85K$ 9,85K $ 9,85K Циркуляційне постачання 420,00T 420,00T 420,00T Загальна пропозиція 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Samson the Goldendoodle — $ 9,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAMSON — 420,00T, зі загальною пропозицією 420000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,85K.