Сьогоднішня ціна Samoyedcoin

Поточна ціна Samoyedcoin (SAMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAMO до USD становить $ 0 за SAMO.

Samoyedcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,385,141, з циркуляційною пропозицією у 5.74B SAMO. Протягом останніх 24 годин SAMO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.236987, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAMO змінився на -1.11% за останню годину та на +5.77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.66K.

Ринкова інформація щодо Samoyedcoin (SAMO)

Ринкова капіталізація $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Обсяг (за 24 год) $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Циркуляційне постачання 5.74B 5.74B 5.74B Загальна пропозиція 5,736,255,478.463655 5,736,255,478.463655 5,736,255,478.463655

Поточна ринкова капіталізація Samoyedcoin — $ 1.39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.66K. Циркуляційна пропозиція SAMO — 5.74B, зі загальною пропозицією 5736255478.463655. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.39M.