Ціна samo wif hat (SAMOWIF)
Поточна ціна samo wif hat (SAMOWIF) сьогодні становить 0.0047882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAMOWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності samo wif hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.29 USD
- зміна ціни samo wif hat протягом дня — +5.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни samo wif hat до USD становила $ +0.00025106.
За останні 30 днів зміна ціни samo wif hat до USD становила $ -0.0008854473.
За останні 60 днів зміна ціни samo wif hat до USD становила $ -0.0018163615.
За останні 90 днів зміна ціни samo wif hat до USD становила $ -0.001813607274347499.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025106
|+5.53%
|30 днів
|$ -0.0008854473
|-18.49%
|60 днів
|$ -0.0018163615
|-37.93%
|90 днів
|$ -0.001813607274347499
|-27.47%
Останній аналіз цін samo wif hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
+5.53%
-5.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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