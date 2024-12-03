Токеноміка Sami (SAMI1) Дізнайтеся ключову інформацію про Sami (SAMI1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sami (SAMI1) Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Офіційний вебсайт: https://sami.one/ Whitepaper: https://sami.one/hello Купити SAMI1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sami (SAMI1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sami (SAMI1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,14K $ 28,14K $ 28,14K Загальна пропозиція: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Циркуляційна пропозиція: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,14K $ 28,14K $ 28,14K Історичний максимум: $ 0,00171361 $ 0,00171361 $ 0,00171361 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sami (SAMI1)

Токеноміка Sami (SAMI1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sami (SAMI1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAMI1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAMI1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAMI1, досліджуйте ціну токена SAMI1 в реальному часі!

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