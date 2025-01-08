Сьогоднішня ціна Sami (SAMI1)

Поточна ціна Sami (SAMI1) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 531.64K USD. Ціна SAMI1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sami:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02K USD

- зміна ціни Sami протягом дня — -23.11%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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