Токеноміка SAM (SAM) Дізнайтеся ключову інформацію про SAM (SAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SAM (SAM) $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Офіційний вебсайт: https://lastsamorais.com/ Whitepaper: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff Купити SAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SAM (SAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SAM (SAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,31K $ 47,31K $ 47,31K Загальна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Циркуляційна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 47,31K $ 47,31K $ 47,31K Історичний максимум: $ 0,00418815 $ 0,00418815 $ 0,00418815 Історичний мінімум: $ 0,00192652 $ 0,00192652 $ 0,00192652 Поточна ціна: $ 0,00236569 $ 0,00236569 $ 0,00236569 Дізнайтеся більше про ціну SAM (SAM)

Токеноміка SAM (SAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SAM (SAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAM, досліджуйте ціну токена SAM в реальному часі!

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