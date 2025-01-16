Сьогоднішня ціна Sam Bankmeme Fried (SBF)

Поточна ціна Sam Bankmeme Fried (SBF) сьогодні становить 0.00221568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SBF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sam Bankmeme Fried:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07K USD

- зміна ціни Sam Bankmeme Fried протягом дня — -3.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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