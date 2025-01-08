Ціна SAM (SAM)
Поточна ціна SAM (SAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.63K USD. Ціна SAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SAM протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|0.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SAM the Bald Eagle: Trump’s favourite Eagle🦅Uncle Sam posed for one of greatest photo shoot of all time in 2015. for TIME Magazine.$SAM the Bald Eagle: Trump’s favourite Eagle🦅Uncle Sam posed for one of greatest photo shoot of all time in 2015. for TIME Magazine.$SAM the Bald Eagle: Trump’s favourite Eagle🦅Uncle Sam posed for one of greatest photo shoot of all time in 2015. for TIME Magazine.$SAM the Bald Eagle: Trump’s favourite Eagle🦅Uncle Sam posed for one of greatest photo shoot of all time in 2015. for TIME Magazine.
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