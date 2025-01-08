Сьогоднішня ціна SAM (SAM)

Поточна ціна SAM (SAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.63K USD. Ціна SAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SAM протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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