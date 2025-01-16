Ціна Salvor (ART)
Поточна ціна Salvor (ART) сьогодні становить 0.03226265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salvor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни Salvor протягом дня — +6.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salvor до USD становила $ +0.00185362.
За останні 30 днів зміна ціни Salvor до USD становила $ -0.0048903434.
За останні 60 днів зміна ціни Salvor до USD становила $ -0.0042212289.
За останні 90 днів зміна ціни Salvor до USD становила $ -0.003691362499019423.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00185362
|+6.10%
|30 днів
|$ -0.0048903434
|-15.15%
|60 днів
|$ -0.0042212289
|-13.08%
|90 днів
|$ -0.003691362499019423
|-10.26%
Останній аналіз цін Salvor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+6.10%
+18.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Salvor is the leading NFT marketplace on Avalanche. $ART is Salvor's governance token. Salvor distributes all of its revenue to $ART holders.
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