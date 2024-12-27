Ціна Salvium (SAL)
Поточна ціна Salvium (SAL) сьогодні становить 0.126477 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна SAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salvium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.20K USD
- зміна ціни Salvium протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 21.79M USD
Отримуйте оновлення цін SAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salvium до USD становила $ +0.00024267.
За останні 30 днів зміна ціни Salvium до USD становила $ +0.0638885791.
За останні 60 днів зміна ціни Salvium до USD становила $ +0.1555110221.
За останні 90 днів зміна ціни Salvium до USD становила $ +0.03724796055287636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024267
|+0.19%
|30 днів
|$ +0.0638885791
|+50.51%
|60 днів
|$ +0.1555110221
|+122.96%
|90 днів
|$ +0.03724796055287636
|+41.74%
Останній аналіз цін Salvium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+0.19%
+14.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Salvium ($SAL), a groundbreaking Layer 1 proof-of-work blockchain that combines enhanced privacy, regulatory compliance, and DeFi capabilities. Salvium enables users to transact privately while adhering to regulatory requirements, bridging the gap between privacy and compliance in the cryptocurrency space. Key Innovations: Compliant Privacy: Designed with MiCA regulations in mind, Salvium offers refundable transactions and exchange modes, balancing privacy with regulatory requirements. Native Staking: Earn 20% of block rewards by staking SAL tokens - a first for CryptoNote-based chains. DeFi Ready: Foundational support for smart contracts and private DeFi applications, with future middleware for easy porting of existing Ethereum DApps. Transactional Imbalances (TI) & Asynchronous Transactions (AT): Unique technologies enabling advanced features like native yield generation. Programmable Privacy: Empowering developers to build DApps with customizable privacy levels. Why Salvium? Privacy as a Right: Champion ethical usage while ensuring regulatory compliance DeFi Evolution: Lay the groundwork for truly private decentralized finance Selective Transparency: Users control their privacy level, crucial for exchange compliance Future-Proof: Proactively designed with upcoming regulations in mind.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAL до AUD
A$0.2023632
|1 SAL до GBP
￡0.09991683
|1 SAL до EUR
€0.12015315
|1 SAL до USD
$0.126477
|1 SAL до MYR
RM0.56535219
|1 SAL до TRY
₺4.45451994
|1 SAL до JPY
¥19.95427629
|1 SAL до RUB
₽13.27882023
|1 SAL до INR
₹10.80619488
|1 SAL до IDR
Rp2,039.95132731
|1 SAL до PHP
₱7.35084324
|1 SAL до EGP
￡E.6.43262022
|1 SAL до BRL
R$0.78289263
|1 SAL до CAD
C$0.18086211
|1 SAL до BDT
৳15.11779581
|1 SAL до NGN
₦195.78386646
|1 SAL до UAH
₴5.30697492
|1 SAL до VES
Bs6.450327
|1 SAL до PKR
Rs35.20993203
|1 SAL до KZT
₸66.21829812
|1 SAL до THB
฿4.30401231
|1 SAL до TWD
NT$4.15097514
|1 SAL до CHF
Fr0.1138293
|1 SAL до HKD
HK$0.98146152
|1 SAL до MAD
.د.م1.27615293