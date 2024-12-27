Сьогоднішня ціна Salvium (SAL)

Поточна ціна Salvium (SAL) сьогодні становить 0.126477 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна SAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salvium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.20K USD

- зміна ціни Salvium протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 21.79M USD

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