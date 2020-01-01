Токеноміка Salvator Mundi (MUNDI) Дізнайтеся ключову інформацію про Salvator Mundi (MUNDI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Salvator Mundi (MUNDI) $MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age. Офіційний вебсайт: https://www.lostdavinci.com Купити MUNDI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Salvator Mundi (MUNDI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Salvator Mundi (MUNDI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Загальна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Циркуляційна пропозиція: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Історичний максимум: $ 0,096662 $ 0,096662 $ 0,096662 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00189088 $ 0,00189088 $ 0,00189088 Дізнайтеся більше про ціну Salvator Mundi (MUNDI)

Токеноміка Salvator Mundi (MUNDI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Salvator Mundi (MUNDI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUNDI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUNDI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUNDI, досліджуйте ціну токена MUNDI в реальному часі!

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