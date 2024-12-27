Сьогоднішня ціна Salvator Mundi (MUNDI)

Поточна ціна Salvator Mundi (MUNDI) сьогодні становить 0.00260962 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна MUNDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salvator Mundi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 616.17K USD

- зміна ціни Salvator Mundi протягом дня — -20.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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