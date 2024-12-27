Ціна Salvator Mundi (MUNDI)
Поточна ціна Salvator Mundi (MUNDI) сьогодні становить 0.00260962 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна MUNDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salvator Mundi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 616.17K USD
- зміна ціни Salvator Mundi протягом дня — -20.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salvator Mundi до USD становила $ -0.00069190902066784.
За останні 30 днів зміна ціни Salvator Mundi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Salvator Mundi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Salvator Mundi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00069190902066784
|-20.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Salvator Mundi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.55%
-20.95%
-29.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
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