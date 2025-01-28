Сьогоднішня ціна Salute (SLT)

Поточна ціна Salute (SLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.52M USD. Ціна SLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salute:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.31K USD

- зміна ціни Salute протягом дня — +13.74%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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