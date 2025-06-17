Сьогоднішня ціна SALUKI (SALUKI)

Поточна ціна SALUKI (SALUKI) сьогодні становить 0,00056939 USD з ринковою капіталізацією $ 569,77K USD. Ціна SALUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SALUKI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SALUKI протягом дня — -0,55%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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