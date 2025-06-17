Ціна SALUKI (SALUKI)
Поточна ціна SALUKI (SALUKI) сьогодні становить 0,00056939 USD з ринковою капіталізацією $ 569,77K USD. Ціна SALUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SALUKI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SALUKI протягом дня — -0,55%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SALUKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SALUKI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SALUKI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SALUKI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SALUKI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
-0,55%
+38,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
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